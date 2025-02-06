Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Сеть дискаунтеров ликвидируют по всей России.

Федеральная налоговая служба 3 февраля приняла решение о начале ликвидации  сети дискаунтеров «Светофор», которыми владеет холдинг «Инвест Стандарт». Запись об этом появилась 5 февраля в «СПАРК-Интерфакс», заметил Forbes. Причиной для столь радикального решения стали недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации. «Инвест стандарт» зарегистрирован на улице Наумова в Ярославле, но по этому адресу налоговые инспекторы компанию обнаружить не смогли. 

Известно, что «Светофоры» закрываются в Челябинской, Тюменской и Свердловской областях. Скорее всего, та же участь ждет и омские «Светофоры».

·Экономика/Бизнес

Сеть дискаунтеров ликвидируют по всей России.

Федеральная налоговая служба 3 февраля приняла решение о начале ликвидации  сети дискаунтеров «Светофор», которыми владеет холдинг «Инвест Стандарт». Запись об этом появилась 5 февраля в «СПАРК-Интерфакс», заметил Forbes. Причиной для столь радикального решения стали недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации. «Инвест стандарт» зарегистрирован на улице Наумова в Ярославле, но по этому адресу налоговые инспекторы компанию обнаружить не смогли. 

Известно, что «Светофоры» закрываются в Челябинской, Тюменской и Свердловской областях. Скорее всего, та же участь ждет и омские «Светофоры».