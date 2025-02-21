Омск-Информ
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·Промышленность

В Минприроды России вспомнили про омский гидроузел.

Строительство Красногорского гидроузла под Омском завершится до 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минприроды РФ.

– В Омской области до 2030 года завершится строительство Красногорского гидроузла, а также пройдут работы по расчистке участков реки, – говорится в документах ведомства.

Ранее стало известно, что министерством сейчас разрабатывается новая совместная с Казахстаном программа по оздоровлению реки Иртыш, чья экология тревожит оба государства. Уже несколько лет подряд фиксируется загрязнение вод Иртыша ртутью.

– Стороны совместно исследуют реку и проводят инвентаризацию объектов накопленного вреда, – отметили в Минприроды РФ. 

В ведомстве дополнили, что река Иртыш включена в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

·Промышленность

В Минприроды России вспомнили про омский гидроузел.

Строительство Красногорского гидроузла под Омском завершится до 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минприроды РФ.

– В Омской области до 2030 года завершится строительство Красногорского гидроузла, а также пройдут работы по расчистке участков реки, – говорится в документах ведомства.

Ранее стало известно, что министерством сейчас разрабатывается новая совместная с Казахстаном программа по оздоровлению реки Иртыш, чья экология тревожит оба государства. Уже несколько лет подряд фиксируется загрязнение вод Иртыша ртутью.

– Стороны совместно исследуют реку и проводят инвентаризацию объектов накопленного вреда, – отметили в Минприроды РФ. 

В ведомстве дополнили, что река Иртыш включена в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».