Реку уже несколько лет загрязняют ртутью.

В Минприроды России заявили, что Россия и Казахстан готовят программу для очистки Иртыша в районе Омской области. Здесь несколько лет назад фиксируется загрязнение ртутью.

– Сохранение трансграничного Иртыша – одно из приоритетных направлений сотрудничества между Россией и Казахстаном. Стороны проводят совместные исследования реки, идет инвентаризация объектов накопленного вреда, – цитирует ТАСС ведомство.

Предыдущая программа завершилась в прошлом году. Для получения федерального финансирования на очистку Иртыша необходима инициатива регионов.

Отметим, что в Омской области в прошлом году зафиксировали 5 случаев загрязнения ртутью. Источник заражения до сих пор не найден.