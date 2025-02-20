Омск-Информ
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·Происшествия

Где обнаружили омича, не сообщается.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сегодня, 20 февраля, объявил о завершении поисков 70-летнего Александра Б. 1955 года рождения. Омича обнаружили живым. Обстоятельства, при которых найден омич, не указываются.

Интересно, что горожанин пропал еще в 2019 году. В последний раз его видели на остановке общественного транспорта на улице 22 Декабря на Левом берегу. Последний пост о нем опубликовали сутки назад. После чего мужчину нашли.

·Происшествия

Где обнаружили омича, не сообщается.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сегодня, 20 февраля, объявил о завершении поисков 70-летнего Александра Б. 1955 года рождения. Омича обнаружили живым. Обстоятельства, при которых найден омич, не указываются.

Интересно, что горожанин пропал еще в 2019 году. В последний раз его видели на остановке общественного транспорта на улице 22 Декабря на Левом берегу. Последний пост о нем опубликовали сутки назад. После чего мужчину нашли.