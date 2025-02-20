Руководитель завода ответил на вопросы молодых специалистов.

Сегодня, 20 февраля, на «Омском каучуке» (входит в ГК «Титан») состоялась встреча руководителей и молодых сотрудников предприятия. Мероприятие получило название «ПрофСессия», его предложил провести Молодежный совет завода. Во время встречи новые сотрудники знакомились с топ-менеджерами компании.

Во время «ПрофСессии» генеральный директор Сергей Иванилов отвечал на вопросы молодых специалистов. Поднимались такие темы, как стратегии развития предприятия, перспективы карьерного роста, развитие социальных программ для молодежи и улучшение условий труда. Такой формат встреч с генеральным директором уже стал традиционным.

– Сегодня возвращается престиж работы на заводе, на промышленных предприятиях, – сказал Сергей Иванилов. – В первую очередь это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Во-вторых, это возможность для молодежи построить карьеру и осваивать новые направления в химпроме, внося свой вклад в достижения технологического суверенитета страны. В-третьих, как социально ответственная компания мы предоставляем персоналу широкие возможности не только для профессионального роста, но и насыщенную корпоративную жизнь. Отмечу, что в ходе таких встреч с молодежным активом рождаются идеи и предложения по развитию и адаптации новых кадров, ведь вклад в развитие молодежи сегодня – залог дальнейшего успешного развития компании.

На заводе большое внимание уделяется развитию начинающих специалистов. Примером успешного развития служит профессиональный путь главы предприятия. После окончания ОмГТУ он в 2002 году начал работать на заводе в должности машиниста насосных и компрессорных установок.