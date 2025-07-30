ГК «Титан» переводит завод на отечественные программные решения в ходе импортозамещения.
ГК «Титан» проводит масштабное обновление программного обеспечения на заводе «Омский каучук». Сейчас уже более 50 % автоматизированных систем управления технологическими процессами завода базируются на российском софте.
– Завод «Омский каучук» ставит цель полностью перейти на отечественное программное обеспечение к 2030 году, – рассказал генеральный директор завода Сергей Иванилов. – Уже сейчас мы внедряем на предприятии передовые российские решения, которые обеспечивают надежность и безопасность технологических процессов. Обучение персонала и поэтапное обновление систем позволяют минимизировать риски и повысить эффективность производства. Такой системный подход укрепляет нашу независимость от внешних обстоятельств и способствует развитию цифровой инфраструктуры предприятия.
Предприятие уже успешно внедрило промышленные контроллеры «Базис», которые нужны для бесперебойной и безопасной работы оборудования. Сотрудники участка автоматизации производства изучают новый российский продукт Astra IDE, чтобы заменить импортное программное обеспечение.
Также на заводе ввели в эксплуатацию отечественный программный комплекс автоматизированного учета измерений «Дельта-Си» для метрологических служб. С его помощью ведется учет, контроль, проверка и ремонт всех приборов предприятия в автоматическом режиме. Сотрудники завода осваивают работу с новым программным продуктом.