Новый центр расположился на проспекте Маркса.

Уже второй центр зрения VIDIAL открылся после глобального обновления и ремонта на Маркса, 39. Для компании VIDIAL – это новый этап развития. Сейчас упор делается на медицинские услуги.

В центре на Маркса уже установили и запустили новое оборудование, внедрили уникальные для региона методики. Это позволит вывести диагностику и лечение на новый уровень, сделает высокие медицинские технологии еще доступнее для омичей.

Главный врач центра зрения Галина Выходцева уверена, что без таких важных шагов невозможен прогресс. От качества зрения во многом зависит качество жизни человека, важно беречь его с детства.

Поэтому в VIDIAL уделяется большое внимание детям. Здесь есть возможность помогать пациентам со сложными офтальмологическими случаями, в том числе с бинокулярным нарушением зрения:

– Одна из новых уникальных методик – визуальная терапия, – объяснила Галина Выходцева. – Это специализированная программа упражнений, направленных на исправление зрения. Метод позволяет решить проблемы со зрением, которые не могут быть успешно вылечены другими способами – очками, контактными линзами или хирургическим вмешательством. А главное, он позволяет достичь четкого, комфортного бинокулярного зрения. Визуальная терапия особенно эффективна для детей, так как развивает и корректирует зрительные функции на ранних этапах.

Компания VIDIAL находится на омском рынке с 2001 года. Руководство организации придерживается позиции, что бизнес должен быть социально ответственным. Поэтому так важно делать добрые дела в регионе, в котором живешь и работаешь. На открытии директор центра зрения Людмила Залуцкая объявила о создании собственного благотворительного фонда VIDIAL.

– Буквально с открытия первого салона оптики мы на постоянной основе занимаемся благотворительностью, а сегодня чувствуем желание и возможности расширить это направление, – сказала Людмила Залуцкая. – В первую очередь мы уделяем внимание тем, кто в этом особенно нуждается, – детям с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь при покупке каждый клиент получит «Добрую» дисконтную карту, которая дает скидку от 5 до 15 %. При этом до 5 % с каждой покупки будут перечислять на благотворительные цели.

Идея помогать людям и вести социально ответственный бизнес родилась у основателей VIDIAL Михаила и Тамары Ермиловых. На протяжении многих лет под их руководством реализовали много благотворительных проектов и инициатив.

Первые шаги в сторону реализации нового благотворительного фонда уже сделали. Для этих целей купили три инвалидные коляски, их получат дети из Омска и Тары.

Торжественное открытие центра зрения завершилось показом мод. В центре внимания находились очки – как стильный аксессуар. Отметим, что в центре VIDIAL представлены лучшие коллекции оправ от мировых брендов. Также там есть собственная коллекция, которой компания особенно гордится.

Подробности о полных условиях и акциях уточняйте у продавцов.

ИП Ермилов М. В. ОГРН 304550112700038 . Реклама