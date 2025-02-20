Педагоги будут заполнять меньше документов, на которые тратится драгоценное время.

С 1 марта вступает в силу приказ Министерства просвещения РФ № 779, регламентирующий количество отчетной документации, которую заполняют педагоги школ, дошкольных и средних профессиональных учреждений. В Омской области хотят привести в соответствие нормативную базу всех образовательных организаций.

– Оптимизированы региональные мониторинги стратегических документов. В них уменьшено количество показателей для заполнения. В настоящее время работаем над полной заменой региональных мониторингов на анализ результатов федеральных мониторингов. Идет процесс оптимизации участия педагогов в информационных и методических мероприятиях, – сообщила министр образования Омской области Ольга Степанова.

Чиновница также сообщила, что в регионе действует горячая линия по сбору жалоб от педагогов +7 (3812) 357-000, доб. 28-96, 28-99. Кроме того, представители министерства приезжают в образовательные учреждения для консультирования педагогов.

Учителя часто жалуются на излишнюю бюрократическую нагрузку. Вместо более углубленной подготовки к урокам они вынуждены тратить время на «бумажную» работу.