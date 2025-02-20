В самом северном городе мира, который расположен за полярным кругом, такое не редкость.

Фарм-клуб «Авангарда», команда ВХЛ «Омские крылья», похоже, надолго запомнит выезд в Норильск. В понедельник, 17 февраля, омичи играли там против местного ХК «Норильск» (поражение в овертайме 2:3), а домой смогли попасть только к вечеру 19-го числа.

Из-за сильного ветра, достигавшего 25 м/с, власти закрыли дорогу в аэропорт, и хоккеистам пришлось сидеть в гостинице двое суток. Возможность улететь представилась только в среду днем. Из Норильска «крылышки» долетели до Новосибирска, а там пересели на самолет до Омска.

Телеграм-канал хоккейной команды отреагировал на ситуацию с юмором, разместив пост с расслабленным героем мемов и подписью: «Когда вторые сутки не можешь вылететь из Норильска, но спокоен, потому что дома ждут».

Норильск является самым северным городом мира и располагается за Северным полярным кругом. Суровые погодные условия, в которые попали омские хоккеисты, там не редкость.