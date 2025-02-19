Аграрный университет сотрудничает с казахстанским вузом в процессе обучения.

Омский ГАУ и Казахстанский АТИУ объявили набор на магистерскую программу двойных дипломов «Цифровое управление земельными ресурсами». По итогам обучения студенты получат две степени: магистра по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» (Омский ГАУ) и магистра техники и технологий по программе «Цифровое управление земельными ресурсами» (КазАТИУ).

В магистратуре смогут учиться выпускники Омского ГАУ, а также других вузов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Первый, второй и четвертый семестры студенты будут обучаться в России, а третий – в Казахстане.

Для поступления нужно иметь высшее образование (бакалавриат) и пройти вступительные испытания. В их числе онлайн-тестирование по разделам землеустройства и единому государственному реестру недвижимости.

Для получения двойной степени студент должен:

обучаться три семестра в магистратуре Омского ГАУ и один семестр в магистратуре КазАТИУ,

набрать 120 баллов за все время обучения,

пройти двухмесячную производственную практику в России или Казахстане,

написать магистерскую диссертацию и защитить ее (русскоязычный дубликат необходим).

По итогам обучения студент получит сразу два диплома.

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, ИНН 5502030791. Реклама