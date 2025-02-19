По данным инсайдеров «Омск-информа», два опытных политика столкнулись на почве карьерных амбиций.

Вскрылись новые подробности конфликта в омском обкоме КПРФ. В январе должность секретаря и пост в бюро партийной организации по идеологии покинул депутат Заксобрания Константин Ткачев. Официальная причина ухода – приглашение в команду губернатора Виталия Хоценко. По данным «Омск-информа», областной парламентарий готовится в марте занять пост главы одного из северных районов области.

Однако, как рассказали редакции инсайдеры, знакомые с ситуацией, дело в личном конфликте между Константином Ткачевым и депутатом Госдумы, первым секретарем обкома КПРФ Андреем Алехиным. Опытные политики и авторитетные руководители могли не поделить амбиции, которые, как утверждают источники, у них оказались одинаковыми.

– Депутату Заксобрания предложили возглавить северный район области с перспективой. Якобы есть договоренность о том, что Константин Ткачев может стать депутатом Госдумы от северных районов в следующем созыве. Центральный исполнительный комитет КПРФ и лично Геннадий Зюганов вроде бы не против этой кандидатуры. Это вызвало ревностные чувства у Андрея Алехина. Возможно, он пытался убрать конкурента и нового будущего лидера партии, – заявил анонимный собеседник редакции.

Подтверждения этой информации пока не нашлось в официальных источниках. Другой участник этой истории, Андрей Алехин от комментариев на партийные темы категорически отказался.

Следующие выборы депутатов Госдумы запланированы на 2026 год. Андрей Алехин стал федеральным парламентарием в 2021 году по избирательному округу № 139. Второй мандат у коммуниста Олега Смолина. Депутатом от северных районов по округу № 141 является представитель «Единой России» Оксана Фадина. Очевидно, что в будущем созыве Госдумы вряд ли все три мандата отдадут представителям КПРФ.