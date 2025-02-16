Парламентарий омского Заксобрания рассказал «Омск-информу», когда начнет карьеру сельского чиновника.
Появилось продолжение истории со скандалом в омском обкоме КПРФ. В январе должность секретаря обкома по идеологии покинул депутат областного Заксобрания Константин Ткачев. Опытный парламентарий потерял пост в бюро обкома.
По данным «Омск-информа», причиной ухода Ткачева стал конфликт с депутатом Госдумы от Омской области, первым секретарем обкома Андреем Алехиным. Депутату Заксобрания предложили пост главы одного из северных районов области. К своим обязанностям в новом статусе Константин Ткачев приступит в марте.
– Причиной моего ухода из обкома партии действительно стало недопонимание с руководством. Губернатор Виталий Хоценко предложил мне место в своей команде. И я согласился. В марте возглавлю один из районов Омской области, – заявил Ткачев «Омск-информу».
По словам депутата, предполагалось, что назначение произойдет в феврале, но из-за юридических нюансов процесс затянулся. По некоторым данным, Ткачев получит пост главы Седельниковского района.