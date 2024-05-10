По словам депутата Госдумы от Омской области, успехи правительства слабо ощутимы для человека труда.

По словам депутата Госдумы от Омской области, успехи правительства слабо ощутимы для человека труда.

Депутат Государственной думы РФ от Омской области Олег Смолин высказался об утверждении Михаила Мишустина в должности премьер-министра. Отметим, что КПРФ, членом которой является Смолин, не поддержала кандидатуру премьера.

– Кое-какие успехи у правительства есть, но для человека труда они слабо ощутимы. Невозможно прожить на минимальную зарплату, пенсии не растут обещанными темпами, нет индексации пенсий работающим, значительный рост инфляции, который превышает рост зарплат, – пояснил Смолин позицию партии.

Олег Смолин подчеркнул, что Михаил Мишустин, выступая перед депутатами, говорил о создании новой модели экономического роста. Но не говорил о преодолении кадрового кризиса в сфере образования. А образование, по словам парламентария, – ключ развития наукоемкой и технологичной экономики.

Отметим, что около получаса назад президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства РФ.