По словам депутата Госдумы от Омской области, успехи правительства слабо ощутимы для человека труда.
Депутат Государственной думы РФ от Омской области Олег Смолин высказался об утверждении Михаила Мишустина в должности премьер-министра. Отметим, что КПРФ, членом которой является Смолин, не поддержала кандидатуру премьера.
– Кое-какие успехи у правительства есть, но для человека труда они слабо ощутимы. Невозможно прожить на минимальную зарплату, пенсии не растут обещанными темпами, нет индексации пенсий работающим, значительный рост инфляции, который превышает рост зарплат, – пояснил Смолин позицию партии.
Олег Смолин подчеркнул, что Михаил Мишустин, выступая перед депутатами, говорил о создании новой модели экономического роста. Но не говорил о преодолении кадрового кризиса в сфере образования. А образование, по словам парламентария, – ключ развития наукоемкой и технологичной экономики.
Отметим, что около получаса назад президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства РФ.