Пост секретаря обкома по идеологии покинул депутат Заксобрания Константин Ткачев. Ему прочат прорыв в политической карьере.

В руководстве омского обкома КПРФ произошла статусная отставка. Должность секретаря обкома по идеологии покинул депутат областного Заксобрания Константин Ткачев. Его также вывели из бюро обкома.

Изменения произошли на XIV пленуме омского обкома КПРФ, прошедшем в минувшую субботу, 18 января. По данным портала «СуперОмск», Ткачев покинул партийные должности в связи с переходом на другую работу. Издание сообщает, что депутату якобы предлагали возглавить Усть-Ишимский район, также не исключено, что он может занять должность в правительстве Омской области.

Журналист Александр Грасс дает иную трактовку событий. Якобы причиной отставки Ткачева стал конфликт с депутатом Госдумы от Омской области, первым секретарем обкома Андреем Алехиным. Инсайдер также подтверждает, что Ткачеву будет предложена статусная должность, в частности пост главы Седельниковского района. В перспективе он может стать кандидатом в депутаты Госдумы от северных районов Омской области. Сейчас этот пост занимает бывший мэр Омска Оксана Фадина.