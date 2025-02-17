Омск-Информ
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·Общество

17-летний подросток ушел из общежития в Усть-Заостровке.

Поисковики отряда «Доброспас-Омск» сообщили о розыске 17-летнего Дмитрия Пихтурина.

 О нем ничего не известно с 13 января 2025 года. Уточняется, что школьник вышел из общежития в селе Усть-Заостровка Омского района и назад не вернулся.

Был одет в куртку, штаны черного цвета, толстовку и кроссовки. Полицейские просят всех, кто что-то знает о молодом человеке, сообщить о его местонахождении.

·Общество

17-летний подросток ушел из общежития в Усть-Заостровке.

Поисковики отряда «Доброспас-Омск» сообщили о розыске 17-летнего Дмитрия Пихтурина.

 О нем ничего не известно с 13 января 2025 года. Уточняется, что школьник вышел из общежития в селе Усть-Заостровка Омского района и назад не вернулся.

Был одет в куртку, штаны черного цвета, толстовку и кроссовки. Полицейские просят всех, кто что-то знает о молодом человеке, сообщить о его местонахождении.