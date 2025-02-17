Омск-Информ
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·Образование

Власти решили сохранить выплату для абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ.

Губернаторская выплата для абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ, поступающих в омские вузы, будет сохранена на 2025 год, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Мину Ахвердиеву.

Размер выплаты зависит от количества баллов, набранных абитуриентом по итогам сдачи трех экзаменов:

  • 30 тысяч рублей – 240–249 баллов,
  • 42 тысячи рублей – 250–259 баллов,
  • 60 тысяч рублей – 260–269 баллов,
  • 120 тысяч рублей – от 270 баллов и выше.

Деньги поступившим выплачиваются в начале учебного года. Мера поддержки направлена на стимулирование абитуриентов обучаться в омских вузах.

·Образование

Власти решили сохранить выплату для абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ.

Губернаторская выплата для абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ, поступающих в омские вузы, будет сохранена на 2025 год, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Мину Ахвердиеву.

Размер выплаты зависит от количества баллов, набранных абитуриентом по итогам сдачи трех экзаменов:

  • 30 тысяч рублей – 240–249 баллов,
  • 42 тысячи рублей – 250–259 баллов,
  • 60 тысяч рублей – 260–269 баллов,
  • 120 тысяч рублей – от 270 баллов и выше.

Деньги поступившим выплачиваются в начале учебного года. Мера поддержки направлена на стимулирование абитуриентов обучаться в омских вузах.