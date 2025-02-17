Омск-Информ
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·Общество

Причина кроется в возросшей солнечной активности и профилактических работах.

Как уточнила Российская телевизионная и радиовещательная сеть, в Омской области с 18 февраля по 12 марта из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы трансляции телерадиосигнала длительностью до 26 минут.

Кроме того, с 17 по 23 февраля из-за профилактических работ планируются кратковременные отключения в ряде населенных пунктов. В частности, в Бакшеево работы запланированы на 21 февраля с 6 до 12 часов, в Тевризе – на 20 февраля с 7 до 13 часов, в Шухово – на 18 февраля с 8 до 14 часов.

·Общество

Причина кроется в возросшей солнечной активности и профилактических работах.

Как уточнила Российская телевизионная и радиовещательная сеть, в Омской области с 18 февраля по 12 марта из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы трансляции телерадиосигнала длительностью до 26 минут.

Кроме того, с 17 по 23 февраля из-за профилактических работ планируются кратковременные отключения в ряде населенных пунктов. В частности, в Бакшеево работы запланированы на 21 февраля с 6 до 12 часов, в Тевризе – на 20 февраля с 7 до 13 часов, в Шухово – на 18 февраля с 8 до 14 часов.