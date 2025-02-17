В общей сложности такие выплаты получают более 11 тысяч педагогов региона.

Региональные власти выделили более 4,7 млрд рублей на ежемесячные выплаты учителям школ за классное руководство. Средства заложены в областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, всего такую выплату в Омской области получают более 11 тыс. педагогов. Доплата в размере 5 тыс. рублей в месяц полагается классным руководителям, которые работают в школах Омска. В муниципальных районах области за классное руководство учителям платят по 10 тыс. рублей.

Также ежемесячное вознаграждение получают советники директоров муниципальных школ по воспитанию. Выплата составляет 5 тыс. рублей, ее получателями является 641 педагог.