К рубежу 1915–1916 годов в Омске содержалось около 14 тысяч военнопленных.

Книга-справочник «Военнопленные Первой мировой войны: межфондовый именной указатель к метрическим книгам храмов Омского региона (1914–1920 гг.)» взяла серебро по итогам отраслевого конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии, изданных и/или выполненных в 2021–2023 годах в номинации «Справочно-информационные издания».

При составлении справочника использовались данные из актовых записей метрических книг Омской духовной консистории, Омского римско-католического приходского костела, Омской евангелическо-лютеранской церкви и синагоги Омского еврейского общества. Касаются эти данные смерти, рождения, а также женитьбы иностранных подданных на омичках. Справочник поможет исследователям в поиске биографических сведений о более чем 3000 бывших военнослужащих германской и австро-венгерской армий. Один из них – скульптор Франтишек Винклер, создавший Крылатого гения для драмтеатра и скульптуры, которые украшают ныне фасад Омского университета путей сообщения.

– Книга, обладая прикладным характером, важна и для сохранения исторической памяти. Она продолжает цикл изданий с символическим названием «Открытый архив», каковые призваны сделать историко-документальное наследие региона доступнее, – сказал ответственный составитель и научный редактор издания Дмитрий Петин.

Сотрудники исторического архива Омской области работали над изданием два года. За свои труды Наталия Аксенова, Мария Геннеберг, Дмитрий Петин, Максим Стельмак, Ирина Федотова, Олеся Филинович, Наталья Храпова, Аксиния Шмонденко будут награждены Федеральным архивным агентством.