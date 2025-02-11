Прокуратура выявила многочисленные случаи переработок водительского состава.

Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на омских муниципальных предприятиях. Об этом сегодня на комитете Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка сообщила старший помощник прокурора города Омска Юлия Стадникова.

– В 2024 году выявлены многочисленные нарушения в части превышения продолжительности сверхурочной работы водителей и других сотрудников предприятия «Электрический транспорт» и «Пассажирского предприятия № 8», – отметила представительница прокуратуры.

Как пояснил «Омск-информу» директор департамента транспорта Вадим Кормилец, переработки связаны с нехваткой водителей. Не всегда предприятия могут уложиться в нормы допустимой переработки – 10 часов в месяц, 120 часов в год.

Бороться с нехваткой водителей на предприятиях стараются с помощью повышения зарплат. В ПП-8 это удается. За год дефицит водителей снизился со 150 до 80 человек. В «Электрическом транспорте» с нехваткой водителей бороться сложнее.

– Обучение на водителя автобуса длится два месяца (для тех, у кого уже есть водительские права), а на водителя троллейбуса и трамвая – полгода. Поэтому не с таким желанием водители идут на трудоустройство. Чтобы заинтересовать водителей, предприятие выплачивает во время обучения стипендию – до 22 тыс. рублей в месяц, – отметил Кормилец.

Добавим, что прокуратура также выявила переработки и в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Кроме того, в Центре компетенций по вопросам городской среды и Муниципальном приюте для животных сотрудникам задерживали отпускные и расчет при увольнении. Руководителям внесли представления.