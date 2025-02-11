Омск-Информ
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·Общество

Прокуратура выявила многочисленные случаи переработок водительского состава.
Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на омских муниципальных предприятиях. Об этом сегодня на комитете Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка сообщила старший помощник прокурора города Омска Юлия Стадникова.
– В 2024 году выявлены многочисленные нарушения в части превышения продолжительности сверхурочной работы водителей и других сотрудников предприятия «Электрический транспорт» и «Пассажирского предприятия № 8», – отметила представительница прокуратуры.
Как пояснил «Омск-информу» директор департамента транспорта Вадим Кормилец, переработки связаны с нехваткой водителей. Не всегда предприятия могут уложиться в нормы допустимой переработки – 10 часов в месяц, 120 часов в год.
Бороться с нехваткой водителей на предприятиях стараются с помощью повышения зарплат. В ПП-8 это удается. За год дефицит водителей снизился со 150 до 80 человек. В «Электрическом транспорте» с нехваткой водителей бороться сложнее. 
– Обучение на водителя автобуса длится два месяца (для тех, у кого уже есть водительские права), а на водителя троллейбуса и трамвая – полгода. Поэтому не с таким желанием водители идут на трудоустройство. Чтобы заинтересовать водителей, предприятие выплачивает во время обучения стипендию – до 22 тыс. рублей в месяц, – отметил Кормилец.
Добавим, что прокуратура также выявила переработки и в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Кроме того, в Центре компетенций по вопросам городской среды и Муниципальном приюте для животных сотрудникам задерживали отпускные и расчет при увольнении. Руководителям внесли представления.
·Общество

Прокуратура выявила многочисленные случаи переработок водительского состава.
Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на омских муниципальных предприятиях. Об этом сегодня на комитете Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка сообщила старший помощник прокурора города Омска Юлия Стадникова.
– В 2024 году выявлены многочисленные нарушения в части превышения продолжительности сверхурочной работы водителей и других сотрудников предприятия «Электрический транспорт» и «Пассажирского предприятия № 8», – отметила представительница прокуратуры.
Как пояснил «Омск-информу» директор департамента транспорта Вадим Кормилец, переработки связаны с нехваткой водителей. Не всегда предприятия могут уложиться в нормы допустимой переработки – 10 часов в месяц, 120 часов в год.
Бороться с нехваткой водителей на предприятиях стараются с помощью повышения зарплат. В ПП-8 это удается. За год дефицит водителей снизился со 150 до 80 человек. В «Электрическом транспорте» с нехваткой водителей бороться сложнее. 
– Обучение на водителя автобуса длится два месяца (для тех, у кого уже есть водительские права), а на водителя троллейбуса и трамвая – полгода. Поэтому не с таким желанием водители идут на трудоустройство. Чтобы заинтересовать водителей, предприятие выплачивает во время обучения стипендию – до 22 тыс. рублей в месяц, – отметил Кормилец.
Добавим, что прокуратура также выявила переработки и в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Кроме того, в Центре компетенций по вопросам городской среды и Муниципальном приюте для животных сотрудникам задерживали отпускные и расчет при увольнении. Руководителям внесли представления.