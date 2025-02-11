Работы по ее нанесению будут идти до августа.

Мэрия выделит около 104 млн рублей на нанесение пластиковой разметки на дороги города. Работы будут проводить подрядные организации. Власти также намерены проверить качество разметки, нанесенной в прошлом году. На нее действует гарантия.

– Поручил своему первому заместителю Евгению Фомину до 1 апреля (с поправкой на погодные условия) провести проверку не только состояния дорог, но и разметки, которую в прошлом году наносили подрядным способом: на пластиковую разметку действует годичная гарантия, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест. – Помимо восстановления разметки по гарантийным обязательствам, направим почти 104 млн рублей на выполнение работ по нанесению новой.

До 1 августа выигравшие конкурсы подрядчики должны будут нанести холодный пластик на пешеходных переходах вблизи 66 школ и детских садов, а также на 48 улицах. Кроме того, специалисты МП «Транссигнал» обозначат краской продольную разметку и пешеходные переходы еще на 94 участках.

Новая пластиковая разметка также появится на дорогах, ремонтируемых по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году ими стали улицы Воровского, Заозерная, Герцена, Ленина и 7-я Северная.