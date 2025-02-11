В вузе пройдет репетиция ОГЭ и ЕГЭ.

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского приглашает учащихся 9–11 классов принять участие в пробных ЕГЭ и ОГЭ. Школьники смогут проверить свою подготовку перед предстоящими экзаменами абсолютно бесплатно. Экзамены состоятся 16 февраля.

Для учащихся 10–11 классов пробное испытание пройдет по русскому языку – обязательному предмету, который предстоит сдавать всем одиннадцатиклассникам. Школьники 8–9 классов смогут проверить свою готовность к основным госэкзаменам по русскому языку, математике, химии и физике.

Проверенные работы с итоговым результатом будут направлены участникам. Зарегистрироваться на пробные ЕГЭ и ОГЭ можно по ссылке. После заполнения анкеты на электронную почту поступит дополнительная информация.

Февральская репетиция перед главным выпускным испытанием, когда у школьников еще есть немного времени, дает возможность оценить свои знания и скорректировать подготовку. Становится более понятной процедура проведения экзамена, что также помогает справиться с переживаниями.

На 16 марта запланировано проведение пробных ЕГЭ по другим профильным предметам: математике, информатике, физике, химии, истории, обществознанию и английскому языку.

В настоящее время идет набор на программы интенсивной подготовки к выпускным экзаменам (с марта по май). Подробная информация на сайте do.omsu.ru.

Ждем вас в главном корпусе ОмГУ по адресу: ул. Фрунзе, 6.