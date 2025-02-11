Омичка сначала не поверила в выигрыш и решила, что это ошибка.

Многодетная мама и педагог из Омска Светлана Шайтурова стала обладательницей 1 млн рублей. Женщина победила в новогодней акции от известной торговой сети.

– Я очень люблю игры и с интересом проходила уровни, собирая свой виртуальный парк развлечений, – рассказала женщина. – До конца дойти не успела, но это не помешало мне выиграть ценный приз за покупки в магазинах. Когда получила письмо от «Пятерочки», сначала подумала, что это ошибка. Даже перезвонила, чтобы убедиться. А когда поняла, что все правда, счастью не было предела.

Победительница планирует потратить выигрыш на улучшение здоровья членов семьи. Кроме денег можно было выиграть автомобиль, технику для дома, сертификаты на покупки продуктов или в спортивном магазине.

– Новый год – это праздник надежды, добра и волшебства, поэтому нам хотелось подарить максимум приятных впечатлений и эмоций покупателям от проводимой акции, – объяснил директор дивизиона торговой сети «Пятерочка» Олег Клёпов. – История Светланы – еще одно подтверждение того, что чудеса случаются, если в них верить.

Для участия нужно было сделать покупку с картой лояльности «Х5 Клуба» на сумму от 600 рублей и зарегистрировать чек на сайте. Также для победы можно было покупать товары-партнеры акции и готовую еду от торговой сети, а также играть в мобильном приложении.