Знатоки не смогли ответить на каверзный вопрос, придуманный инженером Евгением Макаровым.

В эфире Первого канала показали финальную игру 2024 года интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Зрителям противостояла команда Максима Поташева, одного из самых известных игроков клуба. При счете 1:1 прозвучал вопрос от инженера из Омска Евгения Макарова. Он спросил у знатоков:

- Этот сорт получил свое название, потому что растение, к которому оно относится, ассоциируется с известной с давних времен конструкцией, которая, в свою очередь, ассоциируется с одной девушкой. Что это за сорт?

Знатоки ответили, что речь идет о сорте винограда Рапунцель, однако все оказалось не так. Правильный ответ: карета Золушки, а растение, соответственно, тыква.

Игра закончилась со счетом 6:4 в пользу команды телезрителей, а инженер из Омска, как и его напарники, получил выигрыш в размере 715 тыс. 888 рублей.