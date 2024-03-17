Омск-Информ
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·Общество

Максим Иванов не смог посмотреть прямой эфир розыгрыша, но, придя с работы, сверил номер выигравшего билета со своим купоном.

Обладателем автомобиля в рамках акции «Выбирай Россию» стал житель Октябрьского округа Максим Иванов. Он рассказал, как узнал о выигрыше.

– На работе не было возможности посмотреть прямой эфир. Приехал с работы, посмотрел выигрышные билеты, сравнил со своими и был приятно удивлен. До сих пор не верится, – признался омич.

Напомним, что сегодня вечером будут разыграны еще три машины, три квартиры и три приза по миллиону.

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·Общество

Максим Иванов не смог посмотреть прямой эфир розыгрыша, но, придя с работы, сверил номер выигравшего билета со своим купоном.

Обладателем автомобиля в рамках акции «Выбирай Россию» стал житель Октябрьского округа Максим Иванов. Он рассказал, как узнал о выигрыше.

– На работе не было возможности посмотреть прямой эфир. Приехал с работы, посмотрел выигрышные билеты, сравнил со своими и был приятно удивлен. До сих пор не верится, – признался омич.

Напомним, что сегодня вечером будут разыграны еще три машины, три квартиры и три приза по миллиону.

10115