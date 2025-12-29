Хитрый омич переиграл знатоков «Что? Где Когда?» и забрал полтора миллиона

Он обходит финалистов второй год подряд.

Фото: 1tv.ru

Инженер из Омска Евгений Макаров выступил в составе команды телезрителей в финале сезона 2025 года популярной игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале.

В финал сезона вышла особая сборная команда обладателей приза за самый яркий ответ, так как в отборочном этапе Зимней серии ни одна команда знатоков не смогла победить.

Вопрос Евгения Макарова прозвучал в десятом раунде, когда счет был напряженным – 5:4 в пользу телезрителей.

– Начиная с середины XIX века их судьбы тесно связаны между собой. Они внешне похожи друг на друга, но сначала их путали, потому что они назывались одинаково. Позднее их назвали по-разному, но некоторые все равно путаются до сих пор. Внимание, вопрос. Что же их связало в середине XIX века? – спросил знатоков Макаров.

Знатоки долго рассуждали о городах с похожими названиями, но не пришли к однозначному ответу. Даже взяв дополнительную минуту «в кредит», команда не смогла дать верный ответ. Ответ капитана Алены Повышевой – «пароход и паровоз» – оказался ошибочным.

На самом деле речь шла о железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. В 1851 году открылась первая русская магистраль, связавшая два города, а с 1855 по 1923 год оба вокзала назывались одинаковыми именами – Николаевскими, что и вызывало путаницу. Позже их переименовали: вокзал в Ленинграде стал Московским, а в Москве – Ленинградским. Названия сохранились в современной России.

Ошибка знатоков принесла команде телезрителей победу в финале года. Евгений Макаров, чей вопрос привел к победе, получил 607 тыс. рублей из призового фонда, а также миллион рублей от спонсора и бриллиантовую сову как член команды-победителя юбилейной серии игр.

Для Евгения Макарова это уже второе участие в финале года: год назад его вопрос про тыквы также поставил знатоков в тупик и принес ему выигрыш в 715 тыс. рублей. На вопрос, куда он потратил выигранную сумму, инженер ответил, что они «разошлись сами собой».