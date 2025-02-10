Омская энергосбытовая компания произвела перерасчет и убрала из платежных документов сумму денежных средств за потребленную в 2023 году услугу.

Сегодня, 10 февраля, в УФАС Омской области сообщили, что Омская энергосбытовая компания произвела перерасчет и исключила из квитанций горожан потребленную в 2023 году услугу. Эти изменения отражены в квитанциях за январь 2025 года.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Омское УФАС России признало действия ресурсоснабжающей компании нарушением антимонопольного законодательства.

Организация выставляла абонентам в квитанциях сумму денежных средств за услугу, потребленную в 2023 году, так как нормативы изменились по решению суда, хотя омичи уже оплатили счета по прежней стоимости.

Ситуация коснулась собственников жилых помещений многоквартирных домов, не оборудованных индивидуальными приборами учета. В ведомстве посчитали, что действия компании привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

Компании было выдано предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства. В организации отчитались, что в квитанциях за январь нынешнего года уже отражены изменения. И исключена лишняя плата за электроэнергию тем потребителям, которые не имели долгов в июне 2024 года.