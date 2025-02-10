Доходы с продаж отмывались через криптовалюту.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в прошлом году обвиняемый нашел работу в Интернете в сфере незаконного оборота наркотиков. В его обязанности входило получение через закладки на территории Новосибирской области запрещенных средств, транспортировка в Омскую область и изготовление тайников.

Доход получался через криптовалюты на счета различных бирж. В дальнейшем электронные деньги с помощью специальных приложений конвертировались в рубли, переводились на банковские счета и обналичивались. Таким образом жителю соседнего города удалось легализовать более 1,9 млн рублей.

Мужчину задержали сотрудники наркоконтроля в октябре прошлого года, из незаконного оборота изъято около 5 кг наркотического средства – производного N-метилэфедрона. Кроме того, согласно заключению баллистической экспертизы, также в иномарке изъят травматический пистолет, не относящийся к категории огнестрельного оружия, изготовленный кустарным способом из охолощенного пистолета Retay 17, и нож.

Вину в совершении преступлений мужчина признал полностью, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело будут рассматривать в Куйбышевском суде. Сибиряку грозит до 20 лет тюрьмы.