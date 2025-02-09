Омск-Информ
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·Происшествия

Конфликт произошел во время попойки.

В полиции Марьяновского района проводится проверка по факту причинения вреда здоровью. Накануне из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 43-летнего местного жителя. Врачи диагностировали ему ножевое ранение груди с повреждением легкого.

Выяснилось, что травмы сельчанин получил во время перепалки, возникшей после употребления спиртного с 63-летним приятелем из Кормиловки.

Ранее несудимый мужчина задержан. С места изъято орудие преступления – кухонный нож.

·Происшествия

Конфликт произошел во время попойки.

В полиции Марьяновского района проводится проверка по факту причинения вреда здоровью. Накануне из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 43-летнего местного жителя. Врачи диагностировали ему ножевое ранение груди с повреждением легкого.

Выяснилось, что травмы сельчанин получил во время перепалки, возникшей после употребления спиртного с 63-летним приятелем из Кормиловки.

Ранее несудимый мужчина задержан. С места изъято орудие преступления – кухонный нож.