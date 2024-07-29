Оппонент уголовника получил тяжелые раны шеи и оказался в реанимации.

В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения от 45-летнего омича с проникающей резаной раной шеи. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Сотрудники полиции выяснили, что причиной травм стал бытовой конфликт. Вместе с хозяином квартиры на улице Звездной на Левобережье и с его женой омич распивал алкоголь. 34-летний хозяин квартиры был уже судим за кражу, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

В какой-то момент рецидивист приревновал супругу к гостю и в ходе потасовки несколько раз пырнул ножом. Оппонент хозяев ушел домой, где и вызвал скорую помощь. Полицейскими заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По ходатайству следователя Кировский суд Омска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Ревнивому супругу грозит новый срок, до 8 лет тюрьмы.