Омск-Информ
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·Происшествия

Машинист пришел с дубинкой. Но аргументы диспетчера в виде ножа оказались сильнее.

Рабочий конфликт произошел в локомотивном депо «Московка» Западно-Сибирской железной дороги. По данным телеграм-канала «База», машинист решил в свой выходной день устроить разборки с диспетчером, поставившим ему дополнительную смену. Для убедительности он взял с собой резиновую дубинку.

Однако аргумент диспетчера оказался весомее – он достал нож и несколько раз ударил им коллегу. В результате машинист получил резаные раны груди и руки, в удовлетворительном состоянии его госпитализировали в омскую больницу. Теперь в деталях конфликта разбирается полиция.

·Происшествия

Машинист пришел с дубинкой. Но аргументы диспетчера в виде ножа оказались сильнее.

Рабочий конфликт произошел в локомотивном депо «Московка» Западно-Сибирской железной дороги. По данным телеграм-канала «База», машинист решил в свой выходной день устроить разборки с диспетчером, поставившим ему дополнительную смену. Для убедительности он взял с собой резиновую дубинку.

Однако аргумент диспетчера оказался весомее – он достал нож и несколько раз ударил им коллегу. В результате машинист получил резаные раны груди и руки, в удовлетворительном состоянии его госпитализировали в омскую больницу. Теперь в деталях конфликта разбирается полиция.