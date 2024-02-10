Пара распивала спиртные напитки. Мужчина захотел «продолжения банкета», но его дама сердца не планировала заходить так далеко.

Пара распивала спиртные напитки. Мужчина захотел «продолжения банкета», но его дама сердца не планировала заходить так далеко.

Накануне в Знаменском районе Омской области произошло происшествие с ножевыми ранениями.

По данным полиции, накануне 32-летняя местная жительница распивала спиртные напитки с 38-летним приятелем. В ходе застолья мужчина попытался дать понять, что дружеская попойка может перерасти в нечто большее и стал оказывать даме знаке внимания.

Его знакомая не оценила рвений и отклонила ухаживания. Тогда оскорбленный товарищ ударил свою визави по лицу. Сельчанка тоже не растерялась: схватила со стола нож и трижды ударила им оппонента в область груди.

Любительницу жестких разборок доставили в полицию, ее приятеля – в больницу. Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»