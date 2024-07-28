Омск-Информ
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·Общество

Местные жители приглашают полюбоваться цветами, а чиновники просят не рвать их.
Озеро Имшитык в Знаменском районе покрылось белыми кувшинками. Как сообщили в министерстве внутренней политики Омской области, местные жители приезжают на озеро, чтобы полюбоваться и сделать фото.
– Белая кувшинка, или нимфея, занесена в Красную книгу и сейчас встречается очень редко. Этот цветок служит показателем чистоты воды. Он растет в медленно текущих или стоячих водах. Если вода загрязняется, растение прекращает развиваться, не цветет или погибает, – отметили в ведомстве.
Кроме кувшинки, на озере также зацвели желтые кубышки. Они более выносливы к загрязнению воды и даже участвуют в ее очищении, угнетая развитие сине-зеленых водорослей. Жителей просят не срывать цветы.
·Общество

Местные жители приглашают полюбоваться цветами, а чиновники просят не рвать их.
Озеро Имшитык в Знаменском районе покрылось белыми кувшинками. Как сообщили в министерстве внутренней политики Омской области, местные жители приезжают на озеро, чтобы полюбоваться и сделать фото.
– Белая кувшинка, или нимфея, занесена в Красную книгу и сейчас встречается очень редко. Этот цветок служит показателем чистоты воды. Он растет в медленно текущих или стоячих водах. Если вода загрязняется, растение прекращает развиваться, не цветет или погибает, – отметили в ведомстве.
Кроме кувшинки, на озере также зацвели желтые кубышки. Они более выносливы к загрязнению воды и даже участвуют в ее очищении, угнетая развитие сине-зеленых водорослей. Жителей просят не срывать цветы.