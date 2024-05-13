Вышедший из берегов Иртыш подошел к домам и приусадебным участкам в райцентре Знаменское.

Вышедший из берегов Иртыш подошел к домам и приусадебным участкам в райцентре Знаменское.

Паводок начался в Знаменском районе Омской области. По данным «Омск-информа», вышедший из берегов Иртыш сегодня подобрался вплотную к жилью в самом райцентре.

Как пояснил глава Знаменского сельского поселения Геннадий Андреев, размер ущерба от стихии пока незначителен. Но процесс только начался.

– У нас уже топит. Вода стоит в огородах трех приусадебных участков. Пока все под контролем, – отметил Андреев.

По его словам, вчера в поселение прибыли эвакуированные жители Усть-Ишима. Их разместили в здании местной школы. Напомним, что в Усть-Ишиме паводок достиг критических масштабов. Объявлена ЧС регионального значения. Из зоны подтопления уже эвакуированы 450 местных жителей.