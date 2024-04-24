Омск-Информ
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·Общество

Власти не хотели чинить насос водозаборной скважины, пока в дело не вмешалась прокуратура.
Прокуратура провела проверку и нашла нарушения прав жителей села Новоягодное Знаменского района. Там вышел из строя насос водозаборной скважины и без водоснабжения остались 360 человек.
– При этом администрация сельского поселения своевременных мер, направленных на восстановление водоснабжения, не принимала, – сообщили в ведомстве.
Прокурор района Николай Сарин внес в орган местного самоуправления представление. На главу сельского поселения составили протокол о нарушении нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ). После этого водоснабжение в селе восстановили.
·Общество

Власти не хотели чинить насос водозаборной скважины, пока в дело не вмешалась прокуратура.
Прокуратура провела проверку и нашла нарушения прав жителей села Новоягодное Знаменского района. Там вышел из строя насос водозаборной скважины и без водоснабжения остались 360 человек.
– При этом администрация сельского поселения своевременных мер, направленных на восстановление водоснабжения, не принимала, – сообщили в ведомстве.
Прокурор района Николай Сарин внес в орган местного самоуправления представление. На главу сельского поселения составили протокол о нарушении нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ). После этого водоснабжение в селе восстановили.