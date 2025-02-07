Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Каждую пятницу и субботу в городе продолжаются губернские ярмарки, где можно приобрести натурпродукты.

Мэр Омска Сергей Шелест напомнил о традиционных губернских ярмарках по пятницам и субботам, действующим на четырех муниципальных рынках.

Самым «продвинутым» в этом плане глава города назвал Советский рынок. Туда ежемесячно поступает в среднем 37 тонн фермерских продуктов.

– В том числе 18 тонн мяса всех видов и 6,5 тонны мясных субпродуктов, колбас и деликатесов, около тонны свежемороженой рыбы и рыбной продукции и консервов, 3,7 и 2,1 тонны молочных продуктов и яиц соответственно, а также 5,6 тонны овощей и фруктов и почти полтонны меда, – перечислил Шелест.

Мясо и молоко проходят входной контроль. За этим следят лаборатории муниципальных рынков.

·Экономика/Бизнес

Каждую пятницу и субботу в городе продолжаются губернские ярмарки, где можно приобрести натурпродукты.

Мэр Омска Сергей Шелест напомнил о традиционных губернских ярмарках по пятницам и субботам, действующим на четырех муниципальных рынках.

Самым «продвинутым» в этом плане глава города назвал Советский рынок. Туда ежемесячно поступает в среднем 37 тонн фермерских продуктов.

– В том числе 18 тонн мяса всех видов и 6,5 тонны мясных субпродуктов, колбас и деликатесов, около тонны свежемороженой рыбы и рыбной продукции и консервов, 3,7 и 2,1 тонны молочных продуктов и яиц соответственно, а также 5,6 тонны овощей и фруктов и почти полтонны меда, – перечислил Шелест.

Мясо и молоко проходят входной контроль. За этим следят лаборатории муниципальных рынков.