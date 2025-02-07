8 февраля БОУ «Гимназия № 9» отметит 90-летний юбилей.

Сегодня, 7 февраля, в омской гимназии № 9 эвакуировали учеников. Как стало известно «Омск-информу» из своих источников, на адрес электронной почты учебного заведения пришло письмо о минировании здания.

Директор гимназии В. И. Воронов издал приказ об организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ответственные за антитеррористическую защиту, ГО и ЧС оповестили о сообщении УФСБ России и по Омской области, УМВД и отдел безопасности департамента образования администрации города Омска. После обследования здания кинологической службой, будет возобновлен традиционный учебный процесс.

Добавим, что инцидент произошел в канун 90-летнего юбилея гимназии, который она отмечает 8 февраля.