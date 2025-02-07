7 февраля 1920 года расстреляны верховный правитель России Александр Колчак и премьер-министр его правительства Виктор Пепеляев.

Сегодня, 7 февраля 2025 года, исполняется 105 лет со дня расстрела Верховного правителя России адмирала Александра Колчака и премьер-министра его правительства Виктора Пепеляева.

В этот день Институт водного транспорта и Омская региональная общественная организация содействия патриотическому и духовному развитию личности «Достояние Сибири» проводит два мероприятия. В 11:00 в Успенском кафедральном соборе состоится панихида, в 14 часов пройдет мероприятие под названием «Вечер памяти, посвященный 105-летию трагической гибели Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака». Планируют обсудить вопросы о реабилитации адмирала, о его памяти на Омской земле, о местах Омска, связанных с именем адмирала. Мероприятие состоится по адресу: улица Ивана Алексеева, 2, ауд. 507.