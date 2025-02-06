Лидерами по приросту точек общепита стали Красноярск и Казань.

Аналитики сервиса 2ГИС привели данные по приросту точек общепита в городах России в 2024 году. По данным экспертов, омские кафе оказались в аутсайдерах. Их в прошедшем году открылось всего на 1 % больше. Такая же статистика в Екатеринбурге. А в Уфе прирост составил всего 0,4 %.

Лидерами стали Красноярск (+9 %), Казань (+8 %), Ростов-на-Дону (+8 %), Москва (+7,6 %) и Челябинск (+6 %).

В целом в городах-миллионниках количество заведений общепита за год увеличилось на 5 %. Чаще всего открываются кофейни и кондитерские.

При этом общий оборот омских заведений общепита за 11 месяцев прошлого года составил более 30,9 млрд рублей, тогда как годом ранее – 25,8 млрд рублей.