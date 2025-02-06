Спортсменке нужно было много трудиться, чтобы догнать своих сверстниц.

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, многократная победительница чемпионатов мира и Европы, а также амбассадор «G-Drive Арены» в Омске Евгения Канаева приняла участие в подкасте «Психология с Александрой Яковлевой». В ходе беседы она рассказала, что в детстве ей приходилось усердно трудиться, чтобы достичь уровня своих сверстниц.

– Я считала себя страшненькой, неуклюжей недогимнасткой. У меня от природы не было тех данных, которые необходимы в нашем виде спорта. К тому же я пришла в группу позже всех, была догоняющей, – поделилась спортсменка.

Канаева отметила, что в художественной гимнастике девочки рано начинают сталкиваться с суровыми комментариями тренеров, которые могут оставить след на всю жизнь. Тем не менее она не держит зла на своих наставников, осознавая, что такие методы использовались ради ускорения ее спортивного прогресса.

На пути к успеху спортсменке помогала мама, которая всегда поддерживала дочь и укрепляла ее уверенность в себе, вне зависимости от спортивных результатов.

– Она говорила: «Я люблю тебя любой, неважно, чемпионка ты или нет», – вспоминает Канаева.

Сейчас Евгения Канаева активно развивает карьеру тренера. В 2024 году она уже в третий раз провела в Омске международный турнир Evgeniya Cup.