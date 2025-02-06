На стоимость топлива влияют биржевые колебания.

Руководитель Омского УФАС России Вадим Кабаненко объяснил причины частого роста цен на бензин в регионе. По его словам, основной фактор повышения цен на бензин – это рост биржевых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

– У нас индикатором являются цены, которые складываются на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. В последнее время мы наблюдаем, что там происходит постоянный рост. У нас на федеральном уровне работает штаб по этой ситуации, и постоянно идет отслеживание, – сказал Кабаненко на пресс-конференции в Доме журналистов.

Он подчеркнул, что пока рост цен на бензин остается в пределах уровня инфляции, законодательство не нарушается.

– Мы отслеживаем ту разницу, которая у нас формируется на АЗС «Газпромнефти» и других, так называемых независимых АЗС. И смотрим, по какой цене они приобретают топливо и по какой цене продают. И пока нарушений мы не видим, – отметил руководитель УФАС.

Напомним, что последний раз стоимость на бензин повышалась в декабре прошлого года.