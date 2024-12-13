Рост цен произошел на заправках «Газпромнефть».

Сегодня, 13 декабря, в Омске на заправках «Газпромнефть» выросли цены на бензин, сообщает Ngs55. Топливо подорожало на 20–27 копеек за литр в зависимости от марки и места расположения заправки.

Стоимость АИ-92 выросла на 20 копеек, до 51,66–52,61 рубля за литр. Цена на АИ-95 и на G-95 выросла на 21 копейку. Теперь их стоимость за литр составляет 55,95–56,9 рубля и 56,95–57,9 рубля соответственно.

Что касается дизеля, топливо поднялось в цене на 27 копеек. Теперь его можно купить за 67,81–68,76 рубля. Отметим, что сегодня на заправках других сетей в Омске цены на топливо не менялись.