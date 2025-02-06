Февраль и март – это лучшее время для поездки на озеро.

Омичей зовут побывать на Байкале, добравшись прямым рейсом до Иркутска. Перелеты осуществляет авиакомпания S7 на самолете модели Embraer 170. Время в пути займет около 3 часов.

Февраль и март считаются идеальным временем для поездки на Байкал. В этот период лед озера становится максимально толстым и прозрачным, привлекая туристов со всех уголков планеты.

Рейсы из Омска осуществляются по вторникам и субботам в 01:00, приземление в Иркутске в 06:00. Обратный вылет из Иркутска – по понедельникам и пятницам в 22:50, прибытие в Омск – в 00:20 следующего дня.

Цена билета экономкласса на перелет из Омска в Иркутск колеблется от 10 754 рублей (вылет 8 февраля) до 34 897 рублей (13 февраля). Билеты по сниженной стоимости (14 594 рубля) доступны также на даты 11, 15 и 25 февраля.