Предприятие нарастило поставки топлива в четыре региона.

Компания «Газпром нефть» увеличила на 20% объем поставок моторного топлива на Север России. Речь идет о Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. По итогам 2024 года муниципальные и промышленные предприятия, а также розничные сети АЗС из этих регионов получили более 320 тысяч тонн нефтепродуктов.

- Осуществляя поставки нефтепродуктов в северные регионы Омский НПЗ укрепляет топливную безопасность страны, - рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Там эти ресурсы становятся основой жизнеобеспечения. Мы постоянно совершенствуем технологии экологичной и высокоточной отгрузки продукции. В сложных условиях предприятие выступает гарантом стабильности поставок топлива потребителям в самые труднодоступные территории.

В основе поставок находились автомобильные бензины, зимнее и арктическое дизельное топливо. Для доставки топлива использовали железнодорожный, речной и морской транспорт. На каждом этапе компания следила за качеством и количеством нефтепродуктов с помощью цифрового сервиса. Контроль проводился по более чем 20 параментрам.

По словам директора по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрия Шепельского, поставки качественных нефтепродуктов в северные регионы РФ являются одним из ключевых условий бесперебойной работы транспортных, муниципальных и промышленных предприятий. По этой причине к зимнему сезону необходимо создать запас моторного топлива с низкотемпературными свойствами.