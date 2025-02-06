Омск-Информ
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·Общество

Они соревновались в командах.
В лечебно-исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Омской области прошел турнир по керлингу среди осужденных. Соревнования состоялись на хоккейной площадке учреждения.
По словам заместителя начальника учреждения Сергея Козловского, спортивные мероприятия способствуют перевоспитанию осужденных, их физическому развитию и мотивации к ведению здорового образа жизни. Участники соревновались в командах.
По правилам керлинга, команда должна была закатить как можно больше камней в дом (мишень на льду). В итоге победила команда 2-го отряда. Второе место заняла команда 3-го отряда, а третье – команда 5-го отряда.
·Общество

Они соревновались в командах.
В лечебно-исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Омской области прошел турнир по керлингу среди осужденных. Соревнования состоялись на хоккейной площадке учреждения.
По словам заместителя начальника учреждения Сергея Козловского, спортивные мероприятия способствуют перевоспитанию осужденных, их физическому развитию и мотивации к ведению здорового образа жизни. Участники соревновались в командах.
По правилам керлинга, команда должна была закатить как можно больше камней в дом (мишень на льду). В итоге победила команда 2-го отряда. Второе место заняла команда 3-го отряда, а третье – команда 5-го отряда.