Омск-Информ
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·Общество

Мини-упаковка хлеба «Пшеничный» и «Урожайный» стоит 20 рублей.

В магазинах Омска начали продавать хлеб по три нарезанных кусочка в упаковке. Стоит она 20 рублей. Производитель решил начать эксперимент с популярных сортов «Пшеничный» и «Урожайный». Как отметил глава областного Минсельхоза Николай Дрофа, сейчас на рынке есть запрос на разовое потребление.

– Это реагирование на рынок – есть запрос на такой формат реализации продукции. Людям больше не нужны килограммовые булки, полукилограммовые. Нужен хлеб для разового потребления, – цитирует министра портал НГС55. – То есть люди меняют культуру потребления хлеба, есть потребность в этом. Производители реагируют на такую потребность.

Добавим, что предприятия общепита уже давно реализуют хлеб по одному кусочку. Он выпускается крупными хлебозаводами в заводской упаковке.

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·Общество

Мини-упаковка хлеба «Пшеничный» и «Урожайный» стоит 20 рублей.

В магазинах Омска начали продавать хлеб по три нарезанных кусочка в упаковке. Стоит она 20 рублей. Производитель решил начать эксперимент с популярных сортов «Пшеничный» и «Урожайный». Как отметил глава областного Минсельхоза Николай Дрофа, сейчас на рынке есть запрос на разовое потребление.

– Это реагирование на рынок – есть запрос на такой формат реализации продукции. Людям больше не нужны килограммовые булки, полукилограммовые. Нужен хлеб для разового потребления, – цитирует министра портал НГС55. – То есть люди меняют культуру потребления хлеба, есть потребность в этом. Производители реагируют на такую потребность.

Добавим, что предприятия общепита уже давно реализуют хлеб по одному кусочку. Он выпускается крупными хлебозаводами в заводской упаковке.

2671