Компанию ему составила экс-супруга Татьяна.

Бывший руководитель СРО «Первая гильдия строителей», глава юридической компании Станислав Мацелевич в компании экс-супруги Татьяны были замечены на вчерашнем концерте Леонида Агутина и «Квартета И» на «G-Drive Арене». Чуть позже к ним присоединились основатель сети кофеен Gussi Coffee Наталия Сушко с мужем.

Компания уединилась за отдельным столиком. Поскольку в меню буфета предусмотрены только снеки, то известным в городе предпринимателям пришлось перекусывать картошкой фри и наггетсами.

Судя по всему, перехватить что-то до концерта надеялся и депутат Заксобрания Вячеслав Васильев с прекрасной спутницей.

Действа, кстати, могло и не случиться, потому что накануне казаки требовали отмены выступления артистов. К счастью, их призывам не вняли. И демократическое фойе ледовой арены наполнилось запахом дорогого парфюма и дамами в дорогих мехах. Казалось, весь омский истеблишмент пришел послушать «Хоп-хэй, ла-ла-лэй» Агутина и посмотреть спектакль в исполнении «Квартета И».

Впрочем, не чужды зрелищу оказались и менее знаменитые омичи. 12-тысячный зал был наполнен на две третьих. То есть раскуплено было порядка 8 тысяч билетов.