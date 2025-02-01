Владельцы франшизы нацелены на Томск и Уфу.

Омская сеть кофеен Gussi Coffee начала глобальную экспансию в города России. Заведения работают в формате франшизы. Первые на очереди Уфа и Томск. Как рассказала основатель Наталия Сушко, кафе в Томске откроется в апреле.

– Сейчас бригада работает над внутренней отделкой, закупает декор, мебель и оборудование. Открыться планируем в апреле, – заявила предпринимательница «Омск-информу». – Будущие партнеры связались с нами как раз тогда, когда мы изучали томский рынок. После разговора с ними убедились: интеллигентные и творческие томичи точно оценят нашу кофейню.

Кроме того, запущена в техническом режиме третья кофейня в Уфе. На очереди еще четыре города.

– Через несколько месяцев новые кофейни откроются в Москве, Астане, Астрахани и Сургуте. Столичные города уже знают и любят нас, а Северу и Каспию знакомство с Gussi лишь предстоит, – рассказала Сушко.

В ближайшее время откроется восьмое кафе сети в центре Омска. Первое заведение в Омске открылось в 2022 году. Сейчас у владельцев 50 заведений в городах России и ближнем зарубежье.