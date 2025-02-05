Омск-Информ
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·Промышленность

Власти уделяют особое внимание трудоустройству ветеранов СВО.

На оборонных заводах в Омске работает более 33 тыс. человек, заявил губернатор Виталий Хоценко в ходе встречи с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. По итогам 2024 года омская промышленность Омской области увеличила объемы производства на 4 %.

– Положительную динамику производства сохраняем и продолжаем работу по развитию кадрового потенциала промышленности. Сейчас в сфере ОПК работает более 33 тысяч человек. Особое внимание уделяем трудоустройству ветеранов СВО, – отметил Хоценко.

Глава региона также рассказал, что недавно в Омске началось строительство первого в Сибири филиала ЦИТО, где помощь будут получать бойцы СВО со всей Сибири и регионов Урала. Центр будет введен в эксплуатацию в конце 2025 года.

·Промышленность

Власти уделяют особое внимание трудоустройству ветеранов СВО.

На оборонных заводах в Омске работает более 33 тыс. человек, заявил губернатор Виталий Хоценко в ходе встречи с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. По итогам 2024 года омская промышленность Омской области увеличила объемы производства на 4 %.

– Положительную динамику производства сохраняем и продолжаем работу по развитию кадрового потенциала промышленности. Сейчас в сфере ОПК работает более 33 тысяч человек. Особое внимание уделяем трудоустройству ветеранов СВО, – отметил Хоценко.

Глава региона также рассказал, что недавно в Омске началось строительство первого в Сибири филиала ЦИТО, где помощь будут получать бойцы СВО со всей Сибири и регионов Урала. Центр будет введен в эксплуатацию в конце 2025 года.