С победителем торгов еще не заключен контракт, но он уже зашел на объект.

Как стало известно «Омск-информу» из своих источников, определился новый подрядчик для ремонта перехода у кинотеатра «Маяковский». Более того, компания зашла на объект и приступила к работам.

В мэрии Омска, являющейся заказчиком, редакции пока затруднились назвать фирму, взявшую лот. Но уточнили, что победитель аукциона был выбран из четырех претендентов. Один из кандидатов на контракт отсеялся из-за несоответствия требованиям. А три оставшихся торговались. Выиграла некая компания, предложившая за свои услуги на 2,5 млн меньше от первоначально заявленной стоимости, 21,5 млн рублей. Контракт еще не заключен. Но, как пояснили в городской администрации, будущий подрядчик вправе начать подготовительные работы.

Ремонт предполагается выполнить в три этапа. В первый этап работ входит реконструкция части перехода, ведущего к Успенскому собору. По графику это необходимо выполнить до 30 апреля. Выход к облправительству на Красном Пути должен быть отремонтирован до 30 июня, и в последнюю очередь приведут в порядок переход по наравлению к кинотеатру – до 30 июля.

Победитель аукциона обязан заменить облицовочную плитку, установить пандусы и поручни, а также прикрепить на ступеньки противоскользящее покрытие из резины.

С прошлым подрядчиком, компанией «Империя», пытавшейся ремонтировать переход с прошлой весны, контракт расторгли из-за срыва сроков.